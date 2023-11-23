Двух сообщников в Удмуртии будут судить за убийство пенсионера

В Удмуртии перед судом предстанут 19-летний и 43-летний мужчины, которых обвиняют в убийстве, разбое, угоне, краже и отмывании денег (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, трагедия произошла в марте в дачном поселке Сарапульского района. Здесь проживал 62-летний мужчина, на имущество которого позарились обвиняемые. Они разработали план. Согласно ему, один из мужчин познакомился с пенсионером в соцсетях, после чего они стали вместе выпивать.

В один вечер, когда потерпевший заснул, в его дом прибыл второй злоумышленник. Пенсионера связали и стали требовать сообщить пароли от его банковских счетов, используя при этом насилие. Один из преступников нанес ему удары по телу, в том числе гвоздодером и ножом. Мужчина от полученных ранений скончался.

После этого напавшие похитили мобильные телефоны, бытовую и компьютерную технику, а также угнали его автомобиль. Украденные вещи они увезли в Ижевске, после чего похитили с банковских счетов потерпевшего средства. Деньги они направили на погашение кредитных обязательств.

В рамках расследования выполнили значительный комплекс мероприятий, в том числе следователи проанализировано движение средств по его банковским счетам, истребовали информацию в кредитных организациях, допросили свидетелей и провели ряд экспертиз. Прошли также проверки показаний обвиняемых на месте, в ходе которых они изложили обстоятельства преступлений. В ходе обысков также было обнаружено и изъято похищенное имущество.