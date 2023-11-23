Более 40% опрошенных челябинцев хотят сменить работу в следующем году

Сменить работу в следующем году хотят 43% челябинцев, участвовавших в опросе Зарплаты.ру. В число респондентов вошли жители города в возрасте от 25 до 55 лет. 38% затруднились ответить, готовы ли они на перемены в 2024-м, 19% однозначно ответили, что не планируют переходить на другое место в этот период.

Хотят работать в крупной российской компании 53% респондентов, 10% проявляют интерес к международным работодателям, 12% мечтают о собственном бизнесе, 19% — к работе в государственной структуре. 6% устроит работа в российских компаниях малого и среднего бизнеса.

В число пяти самых привлекательных сфер вошли IT (13%), строительство (10%), промышленность (9%), образование (8%), бухгалтерия и финансы (6%).

При поиске работы челябинцы обращают внимание на заработную плату (64%), стабильность работодателя (20%), адекватность руководства (11%), социальный пакет (5%). Кроме того, в числе составляющих хорошей работы жители областного центра называют официальное трудоустройство (33%), белую зарплату (28%), возможность удаленной работы (20%), добровольное медицинское страхование (16%), корпоративное обучение (3%).

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