Госсовет Татарстана принял законопроект о бюджете республики на 2024 год

Депутаты Госсовета Татарстана окончательно приняли законопроект о бюджете региона на следующий год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом говорится в сообщении республиканского парламента.

Согласно сообщению, в следующем году доходы и расходы бюджета Татарстана составят 399,5 млрд руб., в 2025-м — доходы составят 403,6 млрд руб., а расходы — 416 млрд, дефицит будет равен 12,5 млрд., в 2026-м — доходы составят 427,4 млрд, расходы — 446,2 млрд, а дефицит — 18,8 млрд.

Доходы и расходы бюджета Татарстана в 2024 году прогнозируются на 15,7 млрд руб. больше по сравнению с суммами, которые были утверждены в первом чтении. Это связано с выделением дополнительных средств из федерального бюджета.

В ближайшее время законопроект направят на подписание главе Татарстана Рустаму Минниханову.

"Ъ-Казань"