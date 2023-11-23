Башкирия направит 300 млн рублей на создание объектов придорожного сервиса

Правительство Башкирии направит 300 млн руб. на поддержку предпринимателей, работающих в сфере придорожного сервиса, сообщил первый вице-премьер — министр экономического развития республики Рустам Муратов на XVI Международной неделе бизнеса, которая проходит в Уфе.

Проекты в сфере придорожного сервиса имеют большой потенциал в связи с закрытием границ и ростом внутреннего туризма, отметил он. «По протяженности дорог общего пользования регион занимает второе место в стране. Через нашу республику проходят три федеральные трассы с пропускной способностью от 20 до 45 тысяч автомобилей. Отдельные участки дорог активно расширяются, также ведется строительство трассы М-12»,— пояснил он.

В Башкирии разработана концепция развития придорожного сервиса, согласно которой в регионе до 2024 года должны модернизироваться или строиться по тысяче объектов придорожного сервиса ежегодно. По данным правительства, за три года введено в эксплуатацию более 420 объектов придорожного сервиса, еще более 490 — модернизировано. Общий объем инвестиций составил 40 млрд руб. Реализуются еще порядка 114 проектов с объемом инвестиций более 14 млрд руб., говорится в сообщении.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте