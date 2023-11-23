ПМД анонсировал новый жилой квартал возле Центрального рынка

ГК «ПМД» анонсировала новый жилой квартал «Эволюция» на ул. Пушкина, 91, возле Центрального рынка. На сайте застройщика представлены эскизы высотных домов, которые планируется разместить через дорогу от рынка, на месте киосков, торговых комплексов, деревянных частных домов и прочих ныне снесенных строений. В пресс-службе ПМД пояснили, что на ул. Пушкина, 91, компания намерена построить два 30-этажных дома со смотровыми площадками на крыше. Площадь жилья составит 40 тыс. кв. м, коммерческие помещения займут около 2,5 тыс. кв. м. Девелопер планирует возвести и третий дом, он будет ниже 30 этажей, но земельный участок под него пока не сформирован. После строительства третьей высотки общая площадь жилья в комплексе вырастет.

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В ПМД рассказали, что детские площадки в квартале разместятся на стилобате. Также планируется обустроить площадку для отдыха взрослых, эта зона для спокойного отдыха расположится выше первого этажа, к ней будет вести парящий мост. В квартале запроектирован двухуровневый паркинг с автомойкой. «Разрешение на строительство обоих домов предполагается получить в декабре, однако сдавать в эксплуатацию объект будут поэтапно. Во II квартале 2026 года планируется ввести в строй первую очередь комплекса — один дом»,— уточнили в ПМД.

Напомним, в апреле этого года администрация Перми и ПМД заключили договор мены земельных участков в квартале, ограниченном улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Согласно ему стороны обменялись площадками чуть более 1 га. На своих территориях мэрия собирается построить школу (между ЖК «Доминант» и домом ПМД «Эволюция»), а ПМД — комплекс ближе к ул. Пушкина. В центре квартала обустроят проезд, соединяющий ул. Пушкина и Луначарского. Ул. Попова расширят на участке от ул. Пушкина до ул. Луначарского. Сейчас в этом квартале находятся ЖК «Доминант», дом «Моцарт», недавно построенный группой ПМД дом «Эволюция», административное здание с отелем Avant, комплекс с рестораном Rostic`s, киоски, малоэтажные дома и прочее. Для дорожного строительства власти изымут несколько участков, в том числе площадки с домом на ул. Попова, 57, здание с Rostic`s.