На Кубани из-за сильных дождей подтопило дворы и частные дома

В результате выпадения обильных осадков в Анапе, Кореновске и Славянске-на-Кубани произошло подтопление придомовых территорий и частных домов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Больше всего пострадал Славянск-на-Кубани, там подтоплены 62 придомовых территории, в 6 домовладений зашла вода. Работает водооткачивающая техника.

В Тихорецком районе из-за налипания мокрого снега на провода произошли отключения электричества, школы и детские сады в муниципалитете закрыты. В течение ближайших суток на Кубани сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильного дождя и мокрого снега. В южной части края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя в сочетании с грозой и сильным ветром. На юго-западных притоках реки Кубань и на малых реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Экстренные службы Краснодарского края приведены в состояние повышенной готовности. В Туапсинском районе находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России для незамедлительного реагирования в случае ухудшения обстановки.

Анна Перова, Краснодар