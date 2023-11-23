Экс-руководитель проектов «Водоканала» получил условный срок за мошенничество

Суд в Санкт-Петербурге назначил наказание бывшему руководителю проектов «Водоканала» Андрею Поздееву, которого признали виновным в заключении фиктивных контрактов на 24 млн руб. и хищении 6 млн руб. Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» о взыскании с подсудимого 30 млн руб. ущерба. Судом сохранен арест на имущество. Господина Поздеева признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля 2016 года по март 2017 года, он, занимая должность главного руководителя проектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», завысил стоимость транспортировки шпунта, который поставлялся по госконтракту. Затем с помощью подконтрольных организаций заключил фиктивные договоры и получил в счет оплаты свыше 24 млн руб. Андрей Поздеев также похитил 6 млн руб., приобретя вместо оригинального оборудования подделку более низкого качества и выдав его за оригинальное.

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