В Ростове восстановят энергоснабжение жилых домов после аварии при строительстве Западной Хорды

В Ростове-на-Дону восстановлены два кабеля на ул. Доватора, поврежденные накануне компанией «Т-Транс» при проведении работ по строительству Западной хорды. В результате происшествия в ночь на 23 ноября без энергоснабжения остались тысячи жителей многоквартиных домов на ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и Волнистая, 25. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

«Работы по ремонту двух кабельных линий, которые были перебиты накануне в результате земляных работ, полностью завершены. В настоящее время ведется подключение многоквартирных домов к основному источнику питания»,— написал градоначальник.

По факту происшествия администрация города подала заявление в прокуратуру. Восстановительные работы велись за счет «Т-Транс». Планировалось, что восстановить электроснабжение получится в течение шести часов, но работы затянулись до утра следующего дня.

Анастасия Назарова