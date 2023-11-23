Подписано соглашение с «Уралнефтепродуктом» для строительства АЗС

На Международной неделе бизнеса премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал соглашение об инвестиционных намерениях между правительством республики и ООО «Уралнефтепродукт», которое является официальным партнером «Газпромнефть-региональные продажи». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соглашение заключено для строительства «Уралнефтепродуктом» четырех автомобильных заправочных станций «Опти». Подобраны участки в Архангельском, Уфимском районах и в Уфе. Объем вложений оценивается в 104 млн руб.

ООО «Уралнефтепродукт» зарегистрировано в сентябре 2015 года в Уфе. Компания специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Владелец — Артур Абдуллин. Выручка в 2022 году составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

Майя Иванова

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