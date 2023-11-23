Курултай Башкирии принял в первом чтении бюджет на 2024 год

Депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. С докладом выступила вице-премьер правительства — министр финансов республики Лира Игтисамова.

Проект сформирован на основе базового варианта социально-экономического развития Башкирии. Доходы на следующий год запланированы в размере 289 млрд руб., из них налоговые и неналоговые доходы составят 218,3 млрд руб. и 70,7 млрд руб. безвозмездных поступлений. Расходы прогнозируются в размере 299 млрд руб. Дефицит бюджета составит 10 млрд руб. Ко второму чтению параметры будут скорректированы исходя из уточненных данных по объемам трансфертов из федерального бюджета.

В частности, на поддержку специальной военной операции на 2024 год заложено 4,6 млрд руб., но цифра будет уточняться.

Лира Игтисамова отметила, что принят напряженный план по собственным налоговым и неналоговым доходам.

На 2025 и 2026 годы пока планируются бездефицитные бюджеты. Расходы и доходы в 2025 году прогнозируются на уровне 286 млрд руб., в 2026 году — 288,2 млрд руб.

Влада Шипилова

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