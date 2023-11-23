Власти Казани решили повысить плату за наем жилья
В Казани с начала следующего года стоимость найма жилого помещения планируют установить в размере 130,47 руб. за 1 кв. м. Это на 5 руб. больше, чем сейчас. Постановление исполкома опубликовано на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В данный момент постановление проходит антикоррупционную экспертизу.
Отмечается, что плату за наем квартиры начисляется на 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц по дифференцированным ставкам. Повышающие коэффициенты, в частности, начисляют за местонахождение квартиры, дату строительства дома, за планировку и благоустройство территории