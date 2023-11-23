В Ярославле начали обсуждать экспертизу проекта стадиона в Петропавловском парке

В Ярославле разработан проект нового стадиона в Петропавловском парке — футбольной спортивной базы для размещения регионального центра спортшколы «Шинника». Сейчас общественное обсуждение проходит государственная историко-культурная экспертиза, так как расположенный рядом с ним парк, храм и другие сооружения являются объектами культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз здания стадиона в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз здания стадиона в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Проект предусматривает устройство двух футбольных полей общей площадью 7881 кв.м. каждое, строительство КПП спортивной базы и энергоблока, строительство административно-хозяйственного здания с трибунами, строительство входной группы с кассой и благоустройство территории.

Максимальная высота административного здания с трибунами составит 10,7 м. Эксперт полагает, что строительство не окажет негативного воздействия на соседние памятники. Современный стиль зданий вызвал критику градозащитницы Ольги Мазановой.

«По моему мнению, абсолютно некорректно по отношению к храму Петра и Павла и ко всему ансамблю Полотняного двора Ярославской Большой мануфактуры»,— написала градозащитница на своей странице в ВК.

Строительство стадиона планируется за счет средств Российского футбольного союза, объем инвестиций ранее власти оценивали в 500 млн руб.

Антон Голицын