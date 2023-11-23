В Агаповском районе спустя неделю нашли утонувшего рыбака

Спасатели в селе Агаповка нашли тело утонувшего рыбака, который пропал 17 ноября. Его обнаружили подо льдом с помощью подводного дрона, сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Поиск проводился в водоеме местного карьера, возле которого были найдены личные вещи 56-летнего рыбака. К спасателям подключились и жители поселка. Ориентировочно тело обнаружили подо льдом – на глубине двух метров и расстоянии пяти метров от берега. Спасатели сделали прорубь и подняли погибшего, передав полиции.

«Безопасным и выдерживающим вес одного пешего человека является лед толщиной десять см и этот показатель, из-за погодных условий, на водоёмах Челябинской области еще не достигнут!», – предупреждает поисково-спасательная служба Челябинской области.

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