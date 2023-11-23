Пулково направил рейсы из Тюмени и Уфы в Шереметьево из-за метели

Два самолета, следовавшие из Тюмени и Уфы в Санкт-Петербург, перенаправили в московский аэропорт Шереметьево из-за сложных метеоусловий, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«Аэропорт Пулково работает в сложных метеоусловиях: снег, сильный боковой ветер»,— рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что решения о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов на основе собственных метеорологических минимумов. В аэропорту сообщили, что делают все необходимое для работы в таких погодных условиях: очищают взлетно-посадочные полосы от снега, обрабатывают самолеты реагентами, препятствующими образованию льда, и т.д.

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