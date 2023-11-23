Две уфимки получили условные сроки за организацию и проведение азартных игр

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Алены Никулиной и 28-летней Марии Джичоной. Они признаны виновными в организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Алена Никулина и Мария Джичоная, имея опыт работы в компьютерных клубах, проводивших незаконные игры, решили открыть свое игорное заведение.

В марте 2022 года девушки арендовали квартиру в Черниковке, закупили компьютеры с программным обеспечением и, пригласив постоянных посетителей игровых клубов, проводили азартные игры. Доступ в квартиру был ограничен, клиентов запускали только после предварительного звонка.

Незаконную деятельность пресекла полиция. Обвиняемые признали вину.

Суд назначил каждой наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте