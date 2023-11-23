В Гонконге отказались от импорта птицы из Тюменской области и Югры

Власти Гонконга ввели ограничения на импорт домашней птицы и птицеводческой продукции из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом рассказали в Россельхознадзоре по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Ограничения введены из-за вспышек птичьего гриппа, которые происходили в России в 2020-2023 годах. На сегодня Югре присвоен статус «регион с неопределенным статусом», а Тюменская область признана благополучной. Как объяснили в ведомстве, это значит, что признаков птичьего гриппа в этих регионах некоторое время не наблюдалось.

Всего под ограничениями находятся 24 субъекта РФ, с властями Гонконга проводятся работы по снятию ограничений с «благополучных» регионов.

Гонконг является специальным административным регионом Китая. Он управляется КНР, но имеет собственное законодательство и экономику.

Ирина Пичурина

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