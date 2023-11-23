Роспотребнадзор: в саратовской области недокармливают школьников

В Саратовской области 6 из 92 двух школьных обедов не соответствуют нормам калорийности. К таким выводам по результатам упомянутого количества проб сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Всего в текущем году на контроле ведомства находится 952 образовательные организации, где обучается почти 252 тыс. школьников, в том числе более 106,5 тыс. младшеклассников. Их них 100% получают горячее питание каждый учебный день, за исключением домашнего обучения.

Специалисты Роспотребнадзора в первой четверти текущего учебного года провели 159 профилактических и надзорных мероприятий, изучая организацию школьного питания.

В ходе проверок надзорное ведомство исследовало 151 меню школьников, выявив среди ни них 19 нарушений санитарного законодательства (12,5%). Самые распространенные — несоответствие «по процентному соотношению основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), занижение калорийности и массы порций блюд, отсутствие разделения по возрасту», — отметили специалисты.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.