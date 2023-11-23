Экс-мэр Бийска ответит в суде за халатность при расселении ветхого жилья

Завершено расследование дела бывшего главы Бийска, обвиняемого в халатности при расселении ветхого жилья. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии следствия, с 2017 по 2022 годы чиновник не принимал мер по расселению жильцов четырех многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии. При этом из бюджета для улучшения их жилищных условий выделено свыше 25 млн руб., которые не были освоены.

Как рассказали в краевой прокуратуре, также в непригодных условиях проживали жильцы трех многоквартирных домов по улице Спекова. В деле указывается, что помещения не соответствовали строительным, пожарным, техническим нормам. В домах фактически не работала вентиляция, они не держали тепло в холодное время года. «Устранение этих нарушений невозможно без отселения жильцов в другие помещения, о чем было известно обвиняемому, как главе города», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В общей сложности, подсчитало следствие, в непригодных и аварийных условиях проживали 192 горожанина.

В управлении СК отметили, что после возбуждения дела, дома по улице Спекова признали аварийными, были выделены средства на переселение жильцов.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшему градоначальнику Александру Студеникину, который возглавлял город с 2017-го по 2022 год, предъявили обвинение.

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Илья Николаев