В СВО погиб бывший сотрудник ГУФСИН из Соликамска

Во время специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Соликамска 47-летний Александр Пимулин. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Александр Пимулин родился в Сыктывкаре в 1972 году. После окончания школы окончил ПТУ и переехал жить в Соликамск. Работал инспектором охраны в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Пермскому краю. Дата и обстоятельства гибели Александра Пимулина не приводятся.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня в ДК завода «Урал».