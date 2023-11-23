Количество безработных в Татарстане снизилось до 5,1 тысячи человек

Число безработных в Татарстане в настоящее время составляет 5,1 тыс. человек, что на 200 человек меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коэффициент напряженности на рынке труда Татарстана составляет 0,1 человека на одну вакансию.

Всего работодатели в данный момент разместили 49,1 тыс. вакансий. Большая часть работников требуется в сфере производства. Это 8,3 тыс. человек. Второй по популярности здесь является сфера строительства и недвижимости (4,8 тыс.). Топ-3 замыкает сфера транспорта (3,4 тыс.).

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"Ъ-Казань"