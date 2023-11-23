Куда сходить в Ижевске в выходные 25 и 26 ноября

В эти выходные, 25 и 26 ноября, в столице Удмуртии пройдет джазовый фестиваль, а также состоится трибьют «Сектор Газа» и на сцене клуба выступит «Папин Олимпос». Для гостей проведут экспериментальный ужин-перфоманс с гастрономическими изысками и выступлением авторов книги «Рассказы людей, с которыми ты едешь в ночном трамвае». На сценах поставят спектакль от театра-лауреата международных конкурсов, комедии и детективы, а в кино покажут американский боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, бар-клуб «Свет» Фото: vk.com, бар-клуб «Свет»

Где играют группы

В Удмуртской государственной филармонии в эти выходные пройдет 23-й фестиваль «IZH JAZZ FEST» (12+). В программе 24 ноября, в пятницу, в 19:00 выступит Крамер-Шилклопер-Чернакова, 25 ноября в 19:00 — ILUGDIN TRIO. 26 ноября, в 18:00 на сцене зазвучит Горячий джаз Удмуртии.

В BAЯROCK в пятницу группа «Пегас» исполнят песни группы «Сектор Газа» (18+). Гостей ждут все песни из хулиганского детства и атмосферы «шального колхозного панка». Стоимость билетов — 700 руб.

В бар-клубе «Свет» в субботу, 25 ноября, в 19:00 выступит группа «Папин Олимпос» (16+). Гостей ждет презентация нового альбома, а также все любимые хиты. Стоимость билетов начинается от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, «Пряный кролик» Фото: vk.com, «Пряный кролик»

Куда сходить с компанией

В бар-клубе «Свет» в пятницу, 24 ноября, в 19:30 пройдет экспериментальный ужин-перфоманс (18+). Мероприятие проведет книжный магазин «Кузебай» в коллаборации с шеф-поваром «Пряного Кролика» Ольгой Стариковой. Действие вечера развернется вокруг книги «Рассказы людей, с которыми ты едешь в ночном трамвае». Редактор книги и авторы рассказов поделятся своими воспоминаниями и переживаниям, связанными с конкретными местами города, а параллельно гостей ждет ужин. В гастропрограмме холодец из говядины с живыми цветами, пирог из кролика с белыми грибами под белым соусом, равиоли с брюссельской капустой и лисичками под соусом «Белое вино» и джелато с сыром Стилтон. Стоимость билетов — 2,9 тыс. руб.

В штабе городских проектов «Лифт» 24 ноября в 17:00 пройдет четвертый городской турнир «настолок» (12+). Гости могут принять участие в турнире или прийти с друзьями и поиграть в свои настольные игры. Вход свободный.

В молодежном пространстве «Комод» в воскресенье, 26 ноября, в 13:00 состоится квестовая ролевая игра «Смерть в замке Бран» (16+). По сюжету, близких друзей и родственников господина Сильвиу обеспокоит тревожный звонок: миссис Сильвиу сообщила им о скоропостижной смерти своего супруга. Участникам незамедлительно придется прибыть в его особняк, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Стоимость участия — 600 руб., необходима предварительная запись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, кулинарная студия «Концепт» Фото: vk.com, кулинарная студия «Концепт»

Какие мастер-классы посетить

В субботу, 25 ноября, в 14:00 кулинарная студия «Концепт» проведет мастер-класс «День матери». Участников научат готовить салат с уткой и мандарином, ризотто с креветками и соусом биск, красный бархат в авторской подаче. Стоимость — 2,5 тыс. руб.

Студия керамики «Мугур» в субботу в 11:00 проведет мастер-класс (6+) по изготовлению шкатулки или сахарницы на основе предоставленных гончарных заготовок. В 14:00 гостей научат изготавливать колокольчик «Ангел». Стоимость — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие спектакли посмотреть

Государственный национальный театр Удмуртии в пятницу, 24 ноября, в 18:00 покажет комедию «Золото рыжего Степана» (12+) про обеспеченного пенсионера, всю жизнь проработавшего у золотоискателя. У Степана одна забота: кому он оставит свое богатство. У него нет наследника, поэтому он решает жениться на молодой, красивой и глухонемой девушке. Однако на утро после свадьбы она обретает возможность говорить и слышать. Стоимость билета начинается от 450 руб.

Все выходные в 19:00 в «Открытом офисе» будут показывать премьеру спектакля по постдраматургической пьесе Евгения Сташкова «Март большого дерева» (16+). Постановку представит «Догма». Весь спектакль будет состоять из кусочка бесконечного диалога двух персонажей, которые расскажут обо всем на свете, но не сообщают ни слова напрямую. Посещение мероприятия пройдет по концепции свободной цены, однако требуется предварительная регистрация.

Русский драматический театр Удмуртии 24 ноября в 18:30 представит комедию-детектив «Ножницы» (16+). Зрителей ждет загадочное убийство. В числе подозреваемых окажется торговец антиквариатом, амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым и эксцентричный хозяин парикмахерского салона. Гостям предстоит узнать, кто же настоящий преступник. Стоимость билетов начинается от 2,2 тыс. руб.

Лаборатория Next Pro и ЦСДР 25 и 26 ноября в 19:00 представляет иммерсивный пластический спектакль по абсурдистской новелле Франца Кафки. «Превращение» (16+) расскажет историю о парадоксальных метаморфозах, которые раскрывают истинное лицо человека и вынуждают примиряться с несправедливостью жизни. Стоимость билета — от 800 руб.

26 ноября театр «Птица» представляет спектакль для детей «Муми-тролль» (0+). Гостей ждет настоящая зимняя сказка по мотивам историй Туве Янссон. Начало в 12:00, стоимость — от 400 руб.

Театр юного зрителя в воскресенье в 17:00 покажет спектакль «Безумная Евдокия» (16+). Постановку представит театр «Квазар», лауреат международных и всероссийских конкурсов. История расскажет про школьницу Олю — центр вселенной для ее мамы и папы. Девочка умна, талантлива, неординарна и чрезвычайно любима родителями, однако с классным руководителем у нее не складываются отношения. «Безумная Евдокия» приближает к себе только серых, незаметных и неталантливых учеников. Однажды во время школьного похода, который организовала Евдокия Савельевна, Оля исчезает. В пропаже девочки обвинили учительницу. Стоимость билетов начинается от 400 руб.

Какие премьеры посмотреть

Американский боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (16+) расскажет историю, которая произошла за 64 года до основной серии. В ее основе покажут романтические чувства между юным ментором Кориоланом Сноу, будущим диктатором государства Панем, и участницей Игр Люси Грэй Бэйрд.

Французский мультфильм «Большое маленькое приключение» (6+) познакомит зрителей с игрушечным Дон Кихотом, который отправляется на поиски похищенных из кукольного театра друзей. Вместе с плюшевым Догги Догом герой проходит через весь Центральный парк Нью-Йорка. Героям предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.

Корейский драматический фильм «Обрушение» (18+) покажет историю страшного обрушения дома. В результате трагедии несколько человек проваливаются глубоко под землю и им предстоит спастись.

В центре испанского фильма ужасов «Бугимен. Начало легенды» (18+) окажется мать с тремя детьми, которые переезжают в небольшой городок, где при загадочных обстоятельствах исчезают дети. Героине предстоит пройти ужасающий квест на пути к разгадке легенды о Бугимене.

Подготовила Софья Лямина