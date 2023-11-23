В Удмуртии сократилось число разводов в 2023 году

В Удмуртии по итогу девяти месяцев 2023 года численность населения сократилась на 5 тыс. человек, годом ранее — 4,3 тыс. жителей. Такие данные приводит Удмуртстат. Всего по данным на 1 января в регионе проживало 1,22 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

С января по сентябрь в республике появилось на свет 9,3 тыс. детей, умер — 13,1 тыс. человек. Среди регионов ПФО по уровню рождаемости Удмуртия оказалась на пятом месте, уступая лидерство Пермскому краю, Татарстану и Башкортостану. Однако в сравнении с прошлым годов рождаемость в Удмуртии снизилась на 3,3%, смертность — на 4,7%.

За этот период в регионе зарегистрировали 6,3 тыс. браков и 4,1 тыс. разводов. При этом соотношение числа браков и разводов улучшилось. Так, если в 2022 году на 1 тыс. браков приходилось 736 разводов, то в 2023 году — 661 развод.

Всего в Удмуртию прибыло 9,6 тыс. человека, выбыло — 10,8 тыс. Миграционная убыль составила 1,2 тыс. человек.