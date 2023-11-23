«Корунд» достроит комплекс гребного слалома в Уфе за 454 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на достройку, поставку оборудования и пусконаладочные работы первой очереди строительства комплекса гребного слалома в Уфе с ООО «Корунд», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 454,3 млн руб., его оплатит республиканский бюджет. Компания была единственным участником закупки.

Комплекс сооружений для гребного слалома строится на озере Теплом в микрорайоне Инорс. Подрядчик должен до 20 декабря устроить подпорные стены, трибуны и выполнить берегоукрепление, возвести вспомогательные здания, автомобильный мост, установить спортивное оборудование, протянуть линии связи, освещение и наружные сети канализации, а также благоустроить территорию и установить малые архитектурные формы.

В феврале 2022 года Управление капстроительства заключило контракт на строительство первой очереди комплекса с также с «Корундом». Стоимость работ составила 344 млн руб.

ООО «Корунд» зарегистрировано в марте 2011 года в Уфе. Совладельцами являются Игорь Иксанов, Андрей и Владимир Зубовы. Выручка в 2022 году составила 725 млн руб., чистая прибыль — 2,26 млн руб.

Майя Иванова

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