В Челябинске заключен под стражу экс-глава Центра обслуживания мировых судей

Суд избрал меру пресечения бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрию Заморе, задержанному сотрудниками регионального УФСБ России по подозрению в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Решение принято Челябинским областным судом 23 ноября. По данным пресс-службы суда, фигурант будет находиться в следственном изоляторе до 21 января 2024 года.

Всего в отношении Дмитрия Заморы возбуждено три уголовных дела: два по ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и одно по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах. По его данным, директор госучреждения организовал схему получения взяток от предпринимателей, с которыми заключались договоры аренды помещений для размещения участков мировых судей. Сумма взяток превысила 20 млн руб.

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