Бензин АИ-95 в Удмуртии подешевел на 2 копейки за неделю

В Удмуртии в период с 14 по 20 ноября изменился чек на ряд нефтепродуктов. Так, по данным Удмуртстата, наиболее значительно подешевел бензин автомобильный марки АИ-95 — 2 коп. За неделю его стоимость опустилась до 53,83 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем дизельное топливо подорожала на 1 коп. и достигло цены в 61,92 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 не изменилась за неделю. Ценник остается на уровне 49,6 руб. и 59,9 руб. соответственно.