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Бензин АИ-95 в Удмуртии подешевел на 2 копейки за неделю

В Удмуртии в период с 14 по 20 ноября изменился чек на ряд нефтепродуктов. Так, по данным Удмуртстата, наиболее значительно подешевел бензин автомобильный марки АИ-95 — 2 коп. За неделю его стоимость опустилась до 53,83 руб. за литр.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем дизельное топливо подорожала на 1 коп. и достигло цены в 61,92 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-92 и АИ-98 не изменилась за неделю. Ценник остается на уровне 49,6 руб. и 59,9 руб. соответственно.

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