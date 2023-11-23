В Татарстане скончался депутат Госсовета республики Ильшат Ганиев

В Татарстане в возрасте 69 лет скончался депутат Госсовета республики и гендиректор комбината «Майский» Ильшат Ганиев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Причина его кончины не уточняется.

Господин Ганиев родился в январе 1954 года в деревне Новые Шалты в Бавлинском районе. Затем он окончил Казанский сельскохозяйственный институт. С 1989 года он занимал пост гендиректора комбината «Майский». Депутатом Госсовета Татарстана он являлся с 1995 года.

Прощание с Ильшатом Ганиевым пройдет 24 ноября в здании Госсовета Татарстана. Начало церемонии состоится в 9:00.

"Ъ-Казань"