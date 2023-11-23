На дорогах Уфы работают 232 снегоуборочных машины и 284 работника

Сегодня в дневную смену на уборку снега в Уфе вышли 232 единицы коммунальной техники и 384 дорожных работника, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Во дворах и на междворовых проездах по линии УЖХ районов работают 71 снегоуборочная машина и 460 дворников, других управляющих компаний и ТСЖ – 16 машин и 370 дворников.

В первую очередь снег убирают с проезжих частей на центральных улицах, где большой автомобильный поток, а также на пешеходных переходах, остановках транспорта и тротуарах. Затем чистят второстепенные улицы и дороги в частном секторе.

В ближайшие дни в республике и Уфе погода будет переменчивой. Ожидается похолодание со значительным снижением температуры ночью и метелями. «Такие погодные условия способствуют гололедице, снежному накату на дорогах и наледи на тротуарах, скоплению снежных масс на кровлях зданий», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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