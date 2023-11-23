Очередная группа контрактников отправилась из Удмуртии на переподготовку

21 ноября из Удмуртии в воинские части вновь отправилась группа мужчин, заключивших контракт с армией. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, централизованная отправка состоялась на сборном пункте военного комиссариата республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчинам предстоит несколько месяцев переподготовки, где их обучат основам военной службы, теоретическим знаниям и закрепят их на практике. Затем бойцов распределят по местам дальнейшей службы.