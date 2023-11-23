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Очередная группа контрактников отправилась из Удмуртии на переподготовку

21 ноября из Удмуртии в воинские части вновь отправилась группа мужчин, заключивших контракт с армией. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, централизованная отправка состоялась на сборном пункте военного комиссариата республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчинам предстоит несколько месяцев переподготовки, где их обучат основам военной службы, теоретическим знаниям и закрепят их на практике. Затем бойцов распределят по местам дальнейшей службы.

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