Движение по трассе М5 будет ограничено до вечера 23 ноября

В Челябинской области из-за погодных условий вводится ограничение движения на трассе М5 «Урал» по направлению Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Дорога будет закрыта с девяти утра до пяти часов вечера, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

23 ноября в регионе наблюдаются перепады температур от -6 до -11 градусов с порывами ветра до 14 метров в секунду и мокрым снегом. В связи с этим движение на 1548-1871 километрах будет запрещено для пассажирских автобусов, маршруток, грузовиков и легковых такси.

Сейчас ограничение по М5 снято на 1779 километре автотрассы, по направлению к Миассу. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

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