Власти Ставрополя откажутся от использования пиротехники в новогодние праздники

В грядущие новогодние праздники в краевой столице Ставрополья власти не будут использовать фейерверки и организовывать массовые мероприятия, пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации города Ивана Ульянченко.

«Город также откажется от закупки новых арт-объектов и элементов украшения. В преддверии 2024 года Ставрополь будет украшен с применением иллюминации и арт-объектов прошлых лет»,— цитирует информационное агентство слова градоначальника.

В центре Ставрополя будут установлены прошлогодние ели. Также будет открыт новогодний каток и резиденция Деда Мороза. Город украсит праздничная иллюминация. Отмечается, что перед праздниками власти города организуют отправку нового гуманитарного груза в зону проведения СВО.

Анастасия Назарова