Контроль за лесами и елочными базарами усилили в Удмуртии перед Новым годом

В Удмуртии с 20 ноября усилили патрулирование лесов и проверки транспортных средств в преддверии Нового года. В рейдах задействовали лесную охрану, инспекторов ГИБДД и сотрудников правоохранительных органов. Проверки проходят и на елочных базарах, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов, работа с незаконными рубками ведется на протяжении всего года. За это время лесные инспекторы провели почти 10 тыс. рейдов, годом ранее — 6,4 тыс. Всего в 2023 году лесная охрана составила 179 протоколов об административных правонарушениях, а также возбудила 49 уголовных дел. Общая сумма штрафов составила порядка 5,4 млн руб. При этом господин Удалов отметил, что количество незаконных рубок на 43% меньше прошлогоднего показателя.