В аэропорту Уфы самолет «Аэрофлота» отбуксировали после приземления

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» отбуксировали со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Уфы вчера вечером из-за опасения экипажа по поводу сложных погодных условий, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Airbus А320 выполнял рейс Москва-Уфа. Командир воздушного судна запросил у аэропорта тягач для буксировки к телетрапу. «Несмотря на неблагоприятную погоду, условия торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормативным значениям»,— подчеркнули в пресс-службе аэропорта «Уфа».

В Уфе на протяжении двух дней продолжался ледяной дождь, ставший причиной введения ограничений на автомобильных дорогах.

Наталья Балыкова

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