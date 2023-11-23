В Перми на маршрут вышли первые электробусы

В Перми на линию вышли первые электробусы. Они начали работу на маршруте №81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Маршрут №81 соединил ЖК «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Электробусы следуют по ул. Сапфирной, Лесной, Грибоедова, Старцева, Чкалова, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и Ленина. Перевозчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

Напомним, в начале ноября в Пермь прибыли первые три из шестнадцати электробусов. Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь в ноябре поступит 16 электробусов.