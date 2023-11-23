В челябинском парке Терешковой открывается каток

В Челябинске открывается каток в парке имени Валентины Терешковой. Первый сеанс массового катания начнется в 18 часов 24 ноября, сообщает управление культуры города.

Перед первым сеансов в 17 часов запланирована музыкально-развлекательная программа, посвященная старту нового сезона.

Каток в парке Терешковой будет работать с 12 до 22 часов по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. По пятницам и субботам время катания продлено до 23 часов. Четыре дня в неделю – со вторника по пятницу – предусмотрен один бесплатный сеанс с 12 до 13:30. Понедельник – выходной. В этот день на катке проводятся профилактические работы.

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