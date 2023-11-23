Главой администрации Учалов избран Вадим Садыков, сообщил в соцсетях глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Конкурс на замещение должности мэра Учалов прошел 21 ноября. К участию были допущены два кандидата, в том числе предприниматель Рустам Хисматуллин. По итогам открытого голосования большинством голосов на избран Вадим Садыков. 22 ноября председатель городского совета депутатов Айгуль Гимазетдинова подписала с ним контракт на пятилетний срок.

Предыдущий глава администрации Учалов Ильмир Газизов, занимавший должность с 2020 года, в октябре сложил свои полномочия.

Вадим Садыков родился в июле 1985 года. В 2007 году окончил Челябинский агроинженерный университет по направлению «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в должности инженера-энергетика в ООО «Учалытеплосервис». С 2013 году назначен главным инженером, а с 2017 года по настоящее время — руководителем ледовой арены «Горняк». Дважды избирался депутатом совета Учалов.Женат, воспитывает троих детей.

Майя Иванова

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