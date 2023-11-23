В Перми дисквалифицировали директора УК «Основа»

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае добилась дисквалификации директора управляющей компании «Основа» Ольги Зубакиной. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

В октябре текущего года по возбужденным ИГЖН административным делам мировой суд признал Ольгу Зубакину виновной и назначил ей наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев. Поводом для ее дисквалификации послужило повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения, а именно за многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в двух многоквартирных домах в Перми.

Ранее госпожа Зубакина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере ЖКХ, в том числе как руководитель ООО «КУБ». В общей сложности ее оштрафовали на 500 тыс. руб.