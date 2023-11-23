В Миассе разыскивают причастных к поджогу могилы бойца СВО

Отделом дознания ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело об осквернении могилы участника специальной военной операции. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают и ищут лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба полиции Челябинской области.

По предварительным данным, в Миассе неизвестные на местном кладбище подожгли могилу участника специальной военной операции, тем самым повредив еще и флаги на соседних захоронениях. Сотрудники уголовного розыска проводят обход ближайших к кладбищу поселков и ищут свидетелей произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 с. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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