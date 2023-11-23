В Хакасии выделят до 508 млн рублей на строительство автодороги к озеру Беле

В Республике Хакасия построят подъездную дорогу к популярному у туристов озеру Беле. Финансовые параметры строительства указаны в постановлении правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно документу, объем бюджетных инвестиций на выполнение инженерных изысканий, проектирование, строительство и ввод дороги в эксплуатацию не должен превысить 508 млн руб. Ее протяженность от трассы Шира – Новоселово до горы Чалпан в Ширинском районе составит 8,5 км.

Проект должен быть реализован в 2023-2026 годы. Главным распорядителем средств назначено республиканского бюджета министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии.

По данным туристского информационного центра Хакасии, озеро Беле является крупнейшим минеральным водоемом республики. Для отдыха и водолечения используется, как правило, его более соленая восточная часть. Для рыболовства — западная.

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Валерий Лавский