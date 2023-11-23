В Челябинске при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали два человека

На северо-западе Челябинск столкнулись маршрутный автобус и внедорожник. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 16 часов 22 ноября напротив дома №35 на Комсомольском проспекту. Автомобиль Porsche Cayenne, которым управлял 68-летний горожанин, столкнулся с маршрутным такси №3. В результате аварии помощь медиков потребовалась одному из пассажиров автобуса и водителю внедорожника.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Челябинска. В связи с сохраняющейся неблагоприятной погодой автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок 23 ноября.

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