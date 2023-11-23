Работа пищеблока музыкального колледжа в Уфе приостановлена на 14 суток

Кировский райсуд Уфы вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в среднем специальном музыкальном колледже на 14 суток по материалам управления Роспотребнадзора по Башкирии, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

16 ноября Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту массового обращения за медицинской помощью студентов колледжа. По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, недомогание почувствовали 12 студентов. Питание студентам колледжа, отметили в ведомстве, «предоставляет сторонняя организация». Проверку также проводила прокуратура республики.

Центр гигиены и эпидемиологии выявил у пострадавших детей и двух сотрудников учебного заведения норовирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте