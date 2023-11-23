В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе М-5

Сегодня с 9:00 до 17:00 часов введено ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 на границе Башкирии и Челябинской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. На участке с 1548 по 1871 км дороги (от границ Башкирии и Челябинской области до подъезда к Челябинску) запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовых автомобилей и легковых такси.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные явления: мокрый снег с дождем, гололед, температурные «качели» и порывы ветра до 14 м/с. Если погода не улучшится, ограничения могут быть продлены.

По данным республиканского минтранса, за истекшие сутки в Башкирии зарегистрировано 16 ДТП, шесть из которых произошли в Уфе. В инцидентах пострадали 14 человек, трое погибли.

По информации Южного автовокзала, из-за непогоды приостановлено 159 рейсов межрегиональных, междугородных и пригородных пассажирских рейсов.

Международный аэропорт работает в штатном режиме, отменен один рейс.

На линии Куйбышевской железной дороги происшествий не зафиксировано.

Наталья Балыкова

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