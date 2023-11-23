Филармония рассчитывает на большой зал КДЦ только в 2024 году

Краевая филармония перенесла все декабрьские мероприятия из пока еще находящегося в реконструкции Большого зала Культурно-делового центра (КДЦ) на другие площадки. Об этом свидетельствует афиша заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации с сайта пермской филармонии, первым после реконструкции мероприятием числится концерт «Душа» — премьера намечена на 13 января 2024 года.

Ранее в расписании филармонии первый раз после реконструкции использование Большого зала значилось 21 октября в рамках концерта «Русская классика. Избранное». Концерт и другие октябрьские мероприятия в зале были перенесены на другие площадки. Первое использование большого зала КДЦ планировалось в ноябре, однако даты концертов сдвинулись на декабрь.

В АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК), ведущем реконструкцию большого зала КДЦ, ранее сообщали «Ъ-Прикамье», что все строительно-монтажные работы в здании завершены, идет сдача документов в инспекцию Государственного строительного надзора. «Ввод объекта в эксплуатацию состоится после получения разрешительных документов до конца этого года»,— поясняли в КРПК.

Напомним, с мая 2022 года в Большом зале Пермской краевой филармонии идет полномасштабная реконструкция зала. Проект реконструкции предусматривает расширение объема помещений и новую конфигурацию сцены (в полтора раза больше предыдущей). Проект реализует Корпорация развития Пермского края, подрядчиком выступило казанское ООО «Монат групп». Цена контракта составила 1,1 млрд руб. Подрядчик должен завершить работы до 15 апреля 2023 года. Власти сообщали о выполнении минувшим летом наиболее трудоемких работ по реконструкции.