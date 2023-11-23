«Билайн» выкупил контрольный пакет сервиса Callibri Ивана Шкири из Екатеринбурга

Сотовый оператор «Билайн» выкупил 51% в екатеринбургской платформе лид-менеджмента Callibri, которая занимается маркетинговой аналитикой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора, сервис дополнит инструментарий рекламного направления «Билайна».

«Выбор Callibri обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли»,— прокомментировал директор по новому бизнесу «Билайна», управляющий бизнес-директор «Билайн adtech» Евгений Коробов. По его словам, покупка контрольного пакета в данном сервисе — это еще один шаг в сторону реализации стратегии оператора, которая направлена на создание «глубоких партнерств с игроками рынка».

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Колибри» владел Иван Шкиря. По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 9,3 млн руб., выручка — 136,4 млн руб. Компания была основана в 2014 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка с сотовым оператором была проведена 22 ноября. Доля основателя платформы Ивана Шкири сократилась до 49%, а ПАО «Вымпел-коммуникации» владеет 51%.

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