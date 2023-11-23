Бывшего замглавы красноярского минэкономразвития осудили условно за хищения

В Красноярске вынесли приговор гендиректору АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания», бывшего замминистра экономического развития региона Александра Граматунова, обвиняемого в хищениях. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) ему назначили три года условно, рассказали в прокуратуре края, отметив, что гособвинение требовало для подсудимого реальный срок и штраф 1 млн руб.

В прокуратуре сообщили, что в 2019 году обвиняемый за счет средств краевой организации погасил задолженность по личному кредиту. Ущерб составил 6 млн руб.

Изъятые у АО средства, считают в правоохранительных органах, могли быть использованы для поддержки предпринимательства. Ущерб организации погашен частями до декабря 2020 года. В судебном процессе Александр Граматунов вину не признал.

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Илья Николаев