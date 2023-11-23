На обновление общественного транспорта Кузбасса необходимо 32 млрд рублей

Разработанная в регионе долгосрочная программа обновления общественного транспорта до 2030 года предусматривает 32,1 млрд руб. затрат на приобретение 670 автобусов на общую сумму 11,2 млрд руб., 110 троллейбусов — на 4,5 млрд и 170 трамвайных вагонов — 16,4 млрд руб. Об этом сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, представляя программу на заседании секции «Транспорт» научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его данным, в 2019-2023 годах было приобретено 1376 новых автобусов и 54 новых троллейбусов и 41 вагон новых трамваев за счет региональной и муниципальных программ обновления общественного транспорта, федеральных программ и специальных казначейских кредитов.

Как сообщил министр, 70% приобретенных в последние четыре года автобусов работают на газе. Планируемое обновление предусматривает полный перевод автобусов на газомоторное топливо. Для обновления трамвайных городских систем регион намерен заявиться на получение федеральной поддержки из-за «требует значительных затрат» и специальных казначейских кредитов из федерального бюджета. Из последнего источника в 2019-2023 годы Кузбасс приобрел 112 новых автобусов. При использовании данного вида финансирования, нагрузка на региональный бюджет, по данным Сергея Рубана, составит 2-2,5 млрд руб. в год.

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Игорь Лавренков, Кемерово