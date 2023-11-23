Число авиарейсов из Челябинска в Санкт-Петербург увеличится

В новогодние праздники увеличится частота полетов из аэропорта Челябинска в Санкт-Петербург. Семь дополнительных рейсов вводит «Аэрофлот», сообщает пресс-служба авиакомпании.

Оператором рейсов выступит авиакомпания «Россия». Временная полетная программа перевозчика на основных туристических и социально-значимых направлениях будет действовать с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Дополнительные рейсы из Санкт-Петербург запустят в 15 городов. Кроме Челябинска, это Екатеринбург, Сыктывкар, Самара, Уфа, Нижневартовск, Пермь, Иркутск, Оренбург, Архангельск, Мурманск, Нижний Новгород, Кировск, Минеральные воды и Москва.

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