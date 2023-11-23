Суд арестовал бывшего коммерческого директора челябинского завода «Полет»

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу бывшего коммерческого директора АО «Челябинский радиозавод „Полет“» Андрея Белимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как и второй фигурант дела – экс-гендиректор предприятия Александр Нестеров он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 10 января 2024 года.

Андрея Белимова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в Санкт-Петербурге и доставили в Челябинск. По версии следствия, он вместе с бывшим генеральным директором радиозавода принял и оплатил невыполненные работы в рамках гособоронзаказа. Сумма ущерба государству превысила 100 млн руб.

Расследованием дела занимается четвертое ГСУ Следственного комитета РФ в Екатеринбурге.

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