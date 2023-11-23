Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал бывшего коммерческого директора челябинского завода «Полет»

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу бывшего коммерческого директора АО «Челябинский радиозавод „Полет“» Андрея Белимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Как и второй фигурант дела – экс-гендиректор предприятия Александр Нестеров он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 10 января 2024 года.

Андрея Белимова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в Санкт-Петербурге и доставили в Челябинск. По версии следствия, он вместе с бывшим генеральным директором радиозавода принял и оплатил невыполненные работы в рамках гособоронзаказа. Сумма ущерба государству превысила 100 млн руб.

Расследованием дела занимается четвертое ГСУ Следственного комитета РФ в Екатеринбурге.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...