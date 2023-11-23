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Вслед за пермским фармацевтом заявление о самобанкротстве подал его деловой партнер

Пермский предприниматель Николай Шаврин обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании себя несостоятельным. Иск зарегистрирован 21 ноября, свидетельствует картотека суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Иск от самобанкротстве от его делового партнера Андрея Годовалова также был зарегистрирован вчера в краевом арбитражном суде.

Господин Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом господином Шавриным владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада».

ООО «Годовалов» сейчас находится в стадии ликвидации, а сеть «Аптека от склада» почти свернула деятельность.

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