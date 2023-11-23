В Красноярском крае сменился уполномоченный по правам коренных народов

Григорий Дюкарев стал новым уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае. Решение о согласовании его кандидатуры приняла сессия законодательного собрания региона, проходящая 23 ноября.

Ранее, с 2008 года, пост уполномоченного занимал Семен Пальчин. Он направил в заксобрание заявление об отставке. «Говоря о причинах его решения, скажу главное. Наверное, это все-таки верность своей земле, верность своему народу, потому что, я знаю, что он сейчас сконцентрируется на таких вопросах, как племенное дело в оленеводстве. Он тяготел к этому всегда»,— рассказал депутатам уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов назначается на пятилетний срок. Ненец по национальности Григорий Дюкарев возглавляет совет представителей коренных малочисленных народов Красноярского края. Имеет три высших образования: историка, юриста и экономиста.

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Валерий Лавский