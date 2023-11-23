Иномарка врезалась в табун лошадей на трассе в Хакасии

В Хакасии автомобиль врезался в табун лошадей, перебегавших трассу. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла вчера поздно вечером на 57 км автодороги Абакан-Саяногорск. По предварительной информации, 45-леьтний водитель Honda Freed врезался в табун лошадей, перебегавших трассу. После чего в Honda Freed въехал движущийся за ней Renault Logan.

В результате автоаварии пять человек доставлены бригадой скорой помощи в медучреждение. Больше всех пострадала пассажирка Renault: у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваную рану головы, закрытый перелом костей предплечья.

Животные в аварии не пострадали, отметили в полиции.

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Илья Николаев